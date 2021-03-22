Анар Агакишиев раскроет секреты азербайджанских звезд

Известный азербайджанский стилист Анар Агакишиев, который в последнее время делает попытки покорить турецкий шоу-бизнес и уже вошел в ближний круг таких звезд, как Булент Эрсой и Демет Акалын, попробует себя в новой сфере, а именно станет ведущим нового телевизионного шоу "Dəyişən cavab". Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на страницу стилиста в Instagram.

"Дорогие друзья, скоро на Xəzər TV выйдет очень интересная новая передача. Только здесь вы услышите секреты наших артистов, которые они нигде и никогда не рассказывали. И вы сможете узнать о моих секретах макияжа, которыми я нигде не делился... Только в "Dəyişən cavab"..." - пишет Агакишиев.

Примечательно, что в видеоанонсе можно увидеть народную артистку Азербайджана Тунзалю Агаеву, которая редко раскрывает секреты и рассказывает о личном