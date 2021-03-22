Стала известна реакция Брэда Питта на обвинения Анджелины Джоли в насилии

Голливудский актер Брэд Питт был "убит горем", узнав, что его бывшая супруга Анджелина Джоли собирается представить в суде доказательства бытового насилия с его стороны. О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить", - поведал собеседник газеты.

Источник заявил, что совместная жизнь Джоли и Питта "была очень страстной и в определенные моменты токсичной": "Как и у многих пар, у них были ссоры, но они также пережили много хорошего".

"Брэд и его представители никогда не атаковали Анджелину. Но теперь его защита считает, что утечка (сообщения о том, что Джоли предстанет перед судом с доказательствами насилия - прим. "Ленты.ру") произошла с расчетом на то, чтобы повлиять на решение суда. Брэд считает, что его пытаются изолировать от собственных детей, и он крайне подавлен этим", - добавил собеседник газеты.

19 марта стало известно, что старший сын Джоли и Питта, 19-летний Мэддокс дал в суде показания против отца. Ранее сообщалось, что Джоли предоставит доказательства домашнего насилия со стороны бывшего мужа в рамках бракоразводного процесса, который начался в сентябре 2016 года.