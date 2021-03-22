https://news.day.az/showbiz/1327626.html Иван Ургант заразился коронавирусом
Иван Ургант заразился коронавирусом
Российский телеведущий и актер Иван Ургант сообщил, что заразился коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"У меня ковид", - написал он в понедельник на своей странице в Twitter.
Ургант родился 16 апреля 1978 года, он является ведущим передачи "Вечерний Ургант".
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