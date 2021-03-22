Известная российская телеведущая срочно доставлена в реанимацию

Телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали.

Как сообщает "Московский комсомолец", ссылаясь на сторис в ее Instagram, она попала в реанимацию, передает Day.Az.

Кудрявцева сообщила, что ее увезли в больницу прямо со съемок шоу "Секрет на миллион". "Испугалась я прилично", - написала телеведущая. По ее словам, сейчас врачи выясняют причину ее плохого самочувствия.

В январе Кудрявцева сломала крестец. Она решила залезть на чердак по лестнице и упала на спину. Тогда же она ударилась головой, получив сотрясение. По словам ведущей, час после падения она пролежала на спине. Затем домой вернулся муж, и ее начали поднимать.

49-летняя Кудрявцева ведет на НТВ передачи "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись". Помимо этого, она выступала ведущей шоу "Хорошие люди" на радио "Маяк", программы "Испытание верности" на "Муз-ТВ" и была соведущей "Клуба бывших жен" на ТНТ.