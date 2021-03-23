Киану Ривз сыграет в экранизации собственного комикса

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на комикс BRZRKR, авторство над которым принадлежит актеру Киану Ривзу, сценаристу Мэтту Киндту и художнику Рону Гарни.

Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ривз сыграет главную роль в экранизации комикса, а также спродюсирует новый фильм. Также актер озвучит героя аниме-сериала во вселенной BRZRKR. Дата выхода обоих проектов на данный момент неизвестна.