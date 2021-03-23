https://news.day.az/showbiz/1327779.html Киану Ривз сыграет в экранизации собственного комикса
Киану Ривз сыграет в экранизации собственного комикса
Стриминговый сервис Netflix приобрел права на комикс BRZRKR, авторство над которым принадлежит актеру Киану Ривзу, сценаристу Мэтту Киндту и художнику Рону Гарни.
Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ривз сыграет главную роль в экранизации комикса, а также спродюсирует новый фильм. Также актер озвучит героя аниме-сериала во вселенной BRZRKR. Дата выхода обоих проектов на данный момент неизвестна.
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