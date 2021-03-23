Исполнитель роли Гарри Поттера сыграет злодея в новом фильме

Известный по роли волшебника Гарри Поттера в одноименной кинофраншизе британский актер Дэниел Рэдклифф сыграет злодея в новом фильме. Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о картине "Затерянный город Д". Известно, что лента расскажет о жизни писательницы, которая ведет аскетичный образ жизни, и мужчины-модели, снявшегося для обложки ее книги. По сюжету главным героям предстоит внезапно оказаться в джунглях, где они столкнутся с различными испытаниями. В комедийном боевике, кроме Рэдклиффа, роли исполнят Сандра Буллок, Ченнинг Татум, а также Давайн Джой Рэндольф и Патти Харрисон.

Отмечается, что режиссерами картины выступят братья Аарон и Адам Ни, известные по фильмам "Банда грабителей" и "Последний романтик". Премьера "Затерянного города Д" назначена на первую половину 2022 года.