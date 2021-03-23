Заразившийся коронавирусом Иван Ургант рассказал о самочувствии
Ведущий Первого канала Иван Ургант, заразившийся коронавирусом во второй половине марта, рассказал о состоянии своего здоровья. Детали болезни он кратко описал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально", - отметил Ургант, попутно поблагодарив всех неравнодушных фанатов за беспокойство.
О заражении Урганта коронавирусом стало известно 22 марта. Тогда юморист кратко сообщил о недуге своим подписчикам в Twitter.
Из-за болезни ведущего Первый канал изменил формат программы "Вечерний Ургант": шоумен вышел в эфир по видеосвязи из дома. Вместо традиционного выхода Урганта из-за кулис его соведущий Дмитрий Хрусталев внес в студию телеэкран, который транслировал Урганта из домашнего кабинета. Авторы шоу назвали выпуск самым необычным из тех, что им приходилось снимать за всю историю проекта.
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