Заразившийся коронавирусом Иван Ургант рассказал о самочувствии

Ведущий Первого канала Иван Ургант, заразившийся коронавирусом во второй половине марта, рассказал о состоянии своего здоровья. Детали болезни он кратко описал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально", - отметил Ургант, попутно поблагодарив всех неравнодушных фанатов за беспокойство.

О заражении Урганта коронавирусом стало известно 22 марта. Тогда юморист кратко сообщил о недуге своим подписчикам в Twitter.

Из-за болезни ведущего Первый канал изменил формат программы "Вечерний Ургант": шоумен вышел в эфир по видеосвязи из дома. Вместо традиционного выхода Урганта из-за кулис его соведущий Дмитрий Хрусталев внес в студию телеэкран, который транслировал Урганта из домашнего кабинета. Авторы шоу назвали выпуск самым необычным из тех, что им приходилось снимать за всю историю проекта.