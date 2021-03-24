Умер номинант на премию «Оскар» Джордж Сигал

Голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джордж Сигал умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает интернет-портал Deadline со ссылкой на жену актера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования", - приводит портал слова Сони Сигал.

Джордж Сигал достиг первого успеха в 1965 году после роли в трагикомедии Стэнли Крамера "Корабль дураков". Наибольшую популярность ему принесла роль в романтической комедии "С шиком", за которую он получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер". Он также был номинантом на премию "Оскар" за роль в драме "Кто боится Вирджинии Вулф?" и BAFTA.

С 1980-х он появлялся в кино лишь эпизодически, а одну из последних ролей он исполнил в фильме "2012".

Фото: Andrew Kelly / Reuters