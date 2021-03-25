Принц Гарри нашел новую работу

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри стал сотрудником компании BetterUp из Калифорнии, которая занимается коучингом, консультированием и наставничеством.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает meduza.io.

Гарри будет заниматься разработкой продуктовой стратегии, благотворительной деятельностью, а также публично выступать по темам, связанным с психическим здоровьем.

Принц Гарри подтвердил свое трудоустройство.

"Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осознанности и всестороннего улучшения жизни", - написал Гарри в электронном письме, направленном в WSJ.

Гарри получил должность директора, но он не будет руководить другими сотрудниками, сообщил глава BetterUp Алекси Робишо. По его словам, скорее всего, Гарри будет работать в офисе в Сан-Франциско, участвовать во всех совещаниях и выступать на специальных мероприятиях компании.