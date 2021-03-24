https://news.day.az/showbiz/1328063.html Айнишан Гулиева на одном из самых дорогих островов мира - ВИДЕО
Айнишан Гулиева на одном из самых дорогих островов мира - ВИДЕО
Айнишан Гулиева отправилась на Мальдивы. Соответствующим видео с отдыха певица поделилась в Instagram, сообщает Oxu.az.
В публикациях она рассказала о местных ресторанах, а также обратилась к своим подписчикам с вопросом "что снять для вас?".
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