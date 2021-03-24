Айнишан Гулиева на одном из самых дорогих островов мира

Айнишан Гулиева отправилась на Мальдивы. Соответствующим видео с отдыха певица поделилась в Instagram, сообщает Oxu.az.

В публикациях она рассказала о местных ресторанах, а также обратилась к своим подписчикам с вопросом "что снять для вас?".