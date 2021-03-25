Rammstein перенесла стадионный тур в Европе
Rammstein объявила о переносе стадионного тура в Европе из-за пандемии коронавируса.
Об этом говорится в сообщении коллектива, опубликованном на его странице в Facebook, передает Day.Az.
"Из-за ожидаемых продолжающихся запретов и ограничений на проведение мероприятий, введенных в связи с COVID-19, [группа] Rammstein, к сожалению, вынуждена вновь отложить запланированный стадионный тур по Европе", - отмечается в сообщении.
При этом указывается, что из-за сложностей с планированием проведения подобных мероприятий в сложившихся условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, принятие подобной меры неизбежно.
"Группа и все участники очень разочарованы этим", - подчеркивается в заявлении.
Вместе с тем в Rammstein уточнили, что концерты перенесены на 2022 год.
"К сожалению, пришлось внести некоторые незначительные изменения, шоу в Белфасте будет полностью отменено.
Билеты на [концерт] в Белфасте будут возвращены, все остальные билеты остаются действительными", - говорится в сообщении группы.
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