Rammstein перенесла стадионный тур в Европе

Rammstein объявила о переносе стадионного тура в Европе из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении коллектива, опубликованном на его странице в Facebook, передает Day.Az.

"Из-за ожидаемых продолжающихся запретов и ограничений на проведение мероприятий, введенных в связи с COVID-19, [группа] Rammstein, к сожалению, вынуждена вновь отложить запланированный стадионный тур по Европе", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что из-за сложностей с планированием проведения подобных мероприятий в сложившихся условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, принятие подобной меры неизбежно.

"Группа и все участники очень разочарованы этим", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем в Rammstein уточнили, что концерты перенесены на 2022 год.

"К сожалению, пришлось внести некоторые незначительные изменения, шоу в Белфасте будет полностью отменено.

Билеты на [концерт] в Белфасте будут возвращены, все остальные билеты остаются действительными", - говорится в сообщении группы.