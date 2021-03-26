Киану Ривз сыграет роль полубога в экранизации собственного комикса

Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации собственного комикса под названием BRZRKR.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Deadline.

Кроме того, актер станет продюсером проекта. Планируется снять полнометражный фильм по мотивам комикса, за которым последует аниме-сериал.

BRZRKR основан на оригинальной идее Ривза, написан в соавторстве с Мэттом Киндтом и проиллюстрирован художником Marvel Роном Гарни. Первый выпуск увидел свет в начале марта. В центре сюжета - воин-полубог по имени Би, который заключил контракт о сотрудничестве с правительством США.

Даты выхода фильма на данный момент не озвучиваются.