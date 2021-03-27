Бритни Спирс намерена через суд лишить своего отца статуса опекуна

Известная поп-певица Бритни Спирс обратилась в суд с требованием лишить ее отца статуса опекуна. Она решила, что спустя более чем 12 лет имеет право вновь распоряжаться своими финансами и личной жизнью.

Напомним, что 39-летняя исполнительница находится под опекой с 2008 года после двух психических срывов. Так, опеку над певицей ранее взял ее 68-летний отец Джейми Спирс, который в сентябре 2019 года, впрочем, перестал быть опекуном артистки по состоянию здоровья. После этого временным опекуном над звездой была назначена специалист по уходу по имени Джоди Монтгомери, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Истец однозначно оставляет за собой право подать прошение о прекращении этого опекунства в соответствии с разделом 1861 Кодекса о наследстве. Ничто в петиции не может рассматриваться как отказ от этого права", - сообщает со ссылкой на документы суда Лос-Анджелеса News Sky.

Отмечается, что в настоящее время ходатайство уже подано судье, а следующее слушание состоится в апреле 2021 года. Ранее на прошлой неделе у здания суда были замечены фанаты певицы с плакатами "Свободная Бритни".

Известно, что опекун Спирс имеет право ограничивать посетителей к ней, кроме ряда определенных лиц, а также может принимать решения относительно охраны певицы. Если Монтгомери будет назначена постоянным опекуном Спирс, то она также сможет поговорить с медицинскими работниками певицы и получит доступ к ее медицинским записям.

В настоящее время отец Бритни Спирс остается со-хранителем состояния своей дочери на сумму 60 миллионов долларов. Поп-дива уже пыталась отстранить отца от этой возможности, но ранее ей этого не удалось.

По словам американских юристов, на этот раз у Спирс, как и ранее, не очень много шансов доказать способность жить без опекуна, поскольку такие случаи чрезвычайно редки из-за сложности доказать то, что человек, страдающий психическими заболеваниями, находится в здравом уме.

Отметим, в последнее время имя Спирс связано с конспирологическими теориями. Поклонники полагают, что певица может быть в опасности, ведь недавно она опубликовала письмо, в котором обмолвилась, что ее "обманули и подставили", а отец и мать исполнительницы борются за право опеки над ней. Пользователи соцсетей даже создали хештег #freebritney ("Освободите Бритни").