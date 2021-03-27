Беларусь не допустили до участия в Евровидении-2021

Беларусь не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, также нарушает правила конкурса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Европейский вещательный союз (EBU).

"Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку, допущенную к участию, в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет принимать участие в 65-м конкурсе "Евровидение" в мае", - говорится в заявлении организации, опубликованном в Twitter.

Организаторы конкурса отметили, что тщательно изучили новую заявку, представленную страной, и пришли к выводу, что "она также нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".

Ранее организаторы "Евровидения" предложили Беларуси заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса.