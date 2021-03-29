Стало известно о долгах Заворотнюк

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом стало известно порталу Starhit, передает Day.Az.

Отмечается, что всего у артистки обнаружили две задолженности общей суммой около 80 тысяч рублей. Последнее исполнительное производство было возбуждено в середине марта.

В декабре 2020 года журналисты опубликовали данные о долгах звезд российского шоу-бизнеса. Тогда сообщалось, что Заворотнюк за пять лет накопила долгов на сумму 68 тысяч рублей.

В 2019 году стало известно, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. Ее представители отказываются комментировать ее состояние. В настоящее время 49-летняя актриса проходит курс лечения вне больницы, ее точное местонахождение неизвестно. Отмечалось, что она проживает в коттеджном поселке Крекшино в Московской области.