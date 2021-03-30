Стал известен актерский состав сериала про Оби-Вана Кеноби

На официальном сайте вселенной "Звездных войн" опубликован актерский состав сериала "Оби-Ван Кеноби". Юэн Макгрегор вернется к главной роли, а Хайден Кристенсен вновь сыграет Энакина Скайуокера, ставшего Дартом Вейдером, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Помимо них, в проекте значатся: Мозес Ингрэм ("Ход королевы"), Джоэл Эдгертон ("Великий Гэтсби"), Бонни Писс ("Звездные войны. Эпизод 3: Месть ситхов"), Кумэйл Нанджиани ("Кремниевая долина"), Индира Варма ("Игра престолов"), Руперт Френд ("Хитмэн: Агент 47"), О'Ши Джексон мл. ("Охота на воров"), Сон Кан ("Форсаж 9"), Симона Кесселл ("Цари и пророки") и Бен Сэфди ("Хорошее время").

События шоу развернутся через 10 лет после "Звездных войн: Месть ситхов", а основной локацией сериала станет планета Татуин. Режиссер сериала - Дебора Чоу ("Мандалорец"), а шоураннеры проекта - Кэтлин Кеннеди, Мишель Рейван, Дебора Чоу, Юэн Макгрегор и Джоби Гарольд.

Премьера проекта состоится в 2022 году.