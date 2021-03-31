"Парни из Баку" вакцинировались против COVID-19

Сегодня ряд участников бакинского театра КВН "Планета Парни из Баку" вакцинировались против COVID-19.

Видео процесса вакцинации появилось в соцсетях.

Они отметили, что прошли вакцинацию после онлайн-регистрации.

Артисты призвали граждан прививаться против коронавируса.