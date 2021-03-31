https://news.day.az/showbiz/1329793.html "Парни из Баку" вакцинировались против COVID-19 - ВИДЕО
"Парни из Баку" вакцинировались против COVID-19 - ВИДЕО
Сегодня ряд участников бакинского театра КВН "Планета Парни из Баку" вакцинировались против COVID-19.
Видео процесса вакцинации появилось в соцсетях.
Они отметили, что прошли вакцинацию после онлайн-регистрации.
Артисты призвали граждан прививаться против коронавируса.
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