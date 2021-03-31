https://news.day.az/showbiz/1329886.html Популярная блогерша погибла из-за несчастного случая
Популярная блогерша погибла из-за несчастного случая
Американская TikTok-блогерша Рошель Хагер 29 марта трагически погибла в результате несчастного случая на дороге. На машину, в которой ехала блогерша, упало дерево, передает Day.Az со ссылкой на Distractify.
Хагер ехала в машине во время штормового ветра, порывы которого повалили дерево на машину 31-летней блогерши.
Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Информацию о смерти Хагер подтвердила ее подруга Бриттани Линн.
На страницу Рошель Хагер в TikTok были подписаны свыше 100 тыс. человек.
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