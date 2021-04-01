Зрителям разрешат присутствовать на Евровидении

Власти Нидерландов разрешили публике присутствовать на песенном конкурсе "Евровидение", который должен пройти в мае в Роттердаме, для проверки безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

"Мы приветствуем данное решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу "Евровидение" в мае", - говорится в заявлении исполнительного супервайзера конкурса Мартина Остердала, опубликованном на сайте "Евровидения".

Как передает Нидерландская вещательная корпорация (NOS), кабинет министров Нидерландов намерен провести эксперимент, чтобы выяснить, как можно безопасно проводить массовые мероприятия с большой аудиторией.

На всех девяти шоу - шести репетициях, двух полуфиналах и финале - одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей. Однако, чтобы быть допущенными на мероприятие, они должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. 3,5 тысячи человек - это примерно половина ожидаемого количества в прошлом году.

В то же время власти не исключили, что зрителям придется смотреть "Евровидение" по телевизору, если ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться. Кроме того, из-за ограничений на поездки, на конкурсе пока приветствуются только зрители из Нидерландов.

Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Ранее организаторы конкурса сообщали, что конкурс планируется провести в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.