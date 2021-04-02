Пропавшую лауреатку премии "Эмми" обнаружили мертвой под грудой мусора

Лауреатку телевизионной премии "Эмми", художника-постановщика Эвелин Сакаш, которая пропала еще в прошлом году, обнаружили мертвой. Тело женщины находилось под грудой мусора в ее собственном доме в Нью-Йорке, как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пропавшая 66-летняя лауреатка премии "Эмми" была найдена во вторник, 30 марта. Она лежала на полу своей кухни под горой мусора. В последний раз женщину видели живой 30 сентября 2020-го года.

Тело обнаружила сестра Эвелин. Она разыскивала ее и пришла к ней в жилище вместе с уборщицей, которая была нанята для наведения порядка.

Эвелин Сакаш работала над такими фильмами как "Русалки" 1990-го года, а также "Все еще Элис" 2014-го года. В 2003-м году она выиграла телевизионную премию "Эмми" за картину "Между львами".

Ранее мертвым был найден пропавший в феврале чемпион Олимпиады-1980.