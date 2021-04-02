По мотивам «Игры престолов» поставят спектакль

Американский писатель Джордж Р.Р. Мартин, автор серии романов, ставших основой для сериала "Игра престолов", начал работу над театральной постановкой по мотивам своих произведений. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Hollywood Reporter.

События постановки развернутся за 16 лет до описанных в популярном сериале HBO.

Отмечается, что шоу планируют запустить на Бродвее (США), в Вест-Энде (Великобритания) и в Австралии, премьера состоится в 2023 году.

Мартин напишет сценарий нового драматического спектакля. Вместе с писателем над постановкой будут работать сценарист Дункан Макмиллан ("Тригонометрия") и театральный режиссер Доминик Кук. Название спектакля, как и его действующие лица, пока официально не называются.