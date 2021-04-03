Ведущая Метанет Аливердиева ушла с телеканала Space. Теперь она будет работать на MTV.

Как передает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, она готовит совершенно другую программу,

"В новом вечернем шоу помимо приглашенных гостей будут также рубрики, сюжеты. Передача называется "6/8", как наш национальный ритм. К тому же, она будет в эфире с 18:00 до 20:00", - добавила ведущая.

Отметим, ранее М.Аливердиева уволилась с ATV и начала сотрудничество с телеканалом Space, где проработала несколько недель.