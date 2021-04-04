Гитарист Queen стал соавтором научной работы об астероиде

Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй стал соавтором научной работы об астероиде. Опубликованная в журнале Icarus статья доступна на сайте ScienceDirect, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В работе описываются свойства редкого небесного тела под названием Дидим. Особенность астероида заключается в том, что он не распадается на куски из-за воздействия центробежных сил, как это обычно происходит с подобными космическими объектами.

В рамках исследования авторы научной работы построили трехмерную модель Дидима, с помощью которой воссоздали его вращение и распад. В результате ученые вычислили величину силы, которая сдерживает фрагменты астероида.

"Сцепление действует словно клей. Оно возникает благодаря силам Ван-дер-Ваальса", - подытожил ведущий автор статьи Юнь Чжан.

Отмечается, что Брайан Мэй по образованию астрофизик. У музыканта также есть степень доктора наук, которую он получил после защиты диссертации.