Наталья Варлей до слёз не хотела сниматься в «Кавказской пленнице»

Участие Натальи Варлей в фильме "Кавказская пленница" стало чистой случайностью - она вообще не хотела в нём сниматься, потому что мечтала о цирковых подмостках. Она отчаянно хотела стать звездой цирка, а когда её утвердили на роль "комсомолки и красавицы" Нины, рыдала в голос, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.ru.

Когда меня утвердили, я рыдала! Не хотела сниматься! - призналась 73-летняя актриса.

Она объяснила, что на пробы её затащила помощница режиссёра Леонида Гайдая, случайно увидевшая Наталью на киностудии в Одессе. Когда актриса пришла "ради интереса", режиссёр посмотрел на неё, и всё было решено.

Варлей до сих пор сомневается в том, что "случай был счастливым", и кино было её призванием. Ведь она могла бы стать прославленной цирковой артисткой, пишет Пятый канал.