В США рэпер DMX попал в больницу после передозировки наркотиками

50-летний рэп-музыкант и актёр Эрл Симмонс, более известный как DMX, был госпитализирован из-за передозировки наркотиками, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.ru.

Музыканту стало плохо в пятницу, 2 апреля, примерно в 23:00. Он перенёс сердечный приступ и был доставлен в больницу города Уайт-Плейнс в штате Нью-Йорк. Сейчас музыкант находится в реанимационном отделении. Рэпер неоднократно лечился от наркозависимости. Последний раз он обращался к врачам в 2019 году, сообщает портал TMZ.

Нам сказали, что у него некоторая мозговая активность. Другой источник говорит, что он находится в вегетативном состоянии, и врачи предупреждают, что он может не выкарабкаться, - пишут журналисты портала.

За свою музыкальную карьеру шесть альбомов DMX занимали первое место хит-парада музыкального журнала Billboard. Исполнитель снялся почти в 20 фильмах, среди которых "Ромео должен умереть" (2000), "От колыбели до могилы" (2003), "Никогда не умирай в одиночку" (2004) и другие.