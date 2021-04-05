Золото с голой грудью: сексуальная обновка от красотки из UFC

Секс-символ смешанных единоборств Пейдж Ванзант похвасталась откровенной обновкой перед своими фолловерами. Американка предстала перед ними в соблазнительном мини-платье золотого цвета с разрезом от бедра, открытой спиной и оголенной грудью, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Ценнее, чем золото", - подписала снимок в Instagram спортсменка, имея в виду не то платье, не то себя любимую.

При этом многие подписчики Пейдж с новой силой принялись осуждать ее за то, что привлекает внимание к себе оголенным телом, а не спортивными результатами.