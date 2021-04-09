Искусственный интеллект выпустил «новую» песню Nirvana

Специалисты компании Over the Bridge воспользовались нейросетью Magenta, созданной Google, и разработали на ее базе алгоритм. Они дали ему изучить порядка 30 песен Nirvana, в результате чего получилась "новая" песня культовой группы.

Известно, что алгоритм, созданный на базе искусственного интеллекта, тщательно изучил отличительные черты музыки Nirvana: стиль игры музыкантов, гитарные рифы, тексты и прочие моменты. Саму песню назвали Drowned in the Sun, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Что касается вокальной партии, ее в произведении исполнил участник трибьют-группы, исполняющей песни Nirvana, Эрик Хоган. Отмечается, что на данный момент полноценную песню без участия человека невозможно реализовать, так как нет алгоритма, генерирующего вокальную партию, соответствующую определенному стилю вокалиста.