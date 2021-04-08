Умер актер сериала "Твин Пикс"

В Лос-Анджелесе на 73-м году жизни скончался актер сериала "Твин Пикс" Уолтер Олкевич. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что последние 20 лет Олкевич-старший тяжело болел. В частности, ему сделали несколько операций на колене, из-за чего актер был вынужден прервать свою карьеру.

Олкевич обрел известность, благодаря ролям в сериале режиссера Дэвида Линча "Твин Пикс". В нем актер сыграл бармена-сутенера Жака Рено. Затем, в вышедшем в 2017 году третьем сезоне, он сыграл брата-близнеца своего героя, Жана-Мишеля Рено.

"Твин Пикс" - американский драматический сериал, премьера которого состоялась в 1990 году. Действие сериала происходит в вымышленном городке Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон рядом с канадской границей. В основе сюжета лежит расследование убийства местной жительницы Лоры Палмер.