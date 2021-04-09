Умер известный американский рэпер

Американский рэпер и актер DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) умер в возрасте 50 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на его семью.

"С большим сожалением сообщаем, что сегодня наш любимый человек DMX, имя при рождении Эрл Симмонс, ушел от нас в возрасте 50 лет в госпитале White Plains", - приводит журнал заявление семьи.

По его данным, исполнитель умер из-за сердечного приступа.

3 апреля TMZ со ссылкой на источники сообщал, что рэпера госпитализировали в тяжелом состоянии из-за передозировки наркотиков.