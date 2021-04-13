https://news.day.az/showbiz/1333554.html Маколей Калкин впервые стал отцом
Маколей Калкин впервые стал отцом
40-летний американский актер Маколей Калкин, сыгравший в фильме "Один дома", впервые стал отцом. Об этом пишет журнал Esquire, передает Day.Az.
Матерью стала 33-летняя актриса Бренда Сонг. 5 апреля она родила сына в клинике Лос-Анджелеса. Пара назвала ребенка Дакота в честь сестры Калкина, которая погибла в автомобильной катастрофе.
Калкин и Сонг поделились радостным событием, заявив, что они "вне себя от радости".
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