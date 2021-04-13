Маколей Калкин впервые стал отцом

40-летний американский актер Маколей Калкин, сыгравший в фильме "Один дома", впервые стал отцом. Об этом пишет журнал Esquire, передает Day.Az.

Матерью стала 33-летняя актриса Бренда Сонг. 5 апреля она родила сына в клинике Лос-Анджелеса. Пара назвала ребенка Дакота в честь сестры Калкина, которая погибла в автомобильной катастрофе.

Калкин и Сонг поделились радостным событием, заявив, что они "вне себя от радости".