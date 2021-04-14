У Меладзе и Джанабаевой родился третий ребенок

У российского певца Валерия Меладзе и экс-солистки "ВИА Гры" Альбины Джанабаевой родился третий ребенок. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Starhit.

Наследница артистов появилась на свет в одной из клиник Москвы. Имя новорожденной пока не раскрывается. Отмечается, что Меладзе обмолвился о прибавлении в семье во время съемок 1/8 финала КВН. Супруга артиста пока что не подтверждала факт рождения ребенка.

В марте текущего года Альбина Джанабаева сообщила, что ждет третьего ребенка от Валерия Меладзе. 41-летняя артистка опубликовала фото с округлившимся животом в соцсети. Тогда она подписала снимок: "В ожидании".

Джанабаева и Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары уже есть два сына - Константин и Лука. Кроме того, у 55-летнего певца есть трое детей от первого брака.