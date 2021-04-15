Пугачева плюнула в праздничный торт на день рождения

Легенде российской эстрады Алле Пугачевой сегодня, 15 апреля, исполняется 72 года. Первыми Примадонну поздравили ее муж Максим Галкин и их дети - Гарри и Лиза.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео опубликовано в Instagram юмориста.

"Главное пожелание - чтобы воцарился мир на земле!" - сказала Пугачева. Она задула свечи на праздничном торте, а потом - плюнула, чем очень рассмешила детей. После этого Гарри и Лиза прочитали певице стихотворения. Девочка также подарила артистке собственный рисунок.

После этого семья прошла к праздничному столу и продолжила отмечать юбилей артистки.

Алла Пугачева - советская и российская эстрадная певица, композитор, продюсер, актриса. В 1991 году была удостоена звания народной артистки СССР. В 1995 году стала лауреатом Государственной премии России. Является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени.

В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность. Однако она часто принимает участие в сборных концертах и телепередачах, а также регулярно выпускает новые песни.

Сейчас Примадонна замужем за юмористом и телеведущим Максимом Галкиным. У них двое детей - двойняшки Гарри и Лиза. От предыдущего брака у артистки есть дочь Кристина Орбакайте, которая пошла по стопам матери и стала певицей.