Пугачева плюнула в праздничный торт на день рождения - ВИДЕО
Легенде российской эстрады Алле Пугачевой сегодня, 15 апреля, исполняется 72 года. Первыми Примадонну поздравили ее муж Максим Галкин и их дети - Гарри и Лиза.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео опубликовано в Instagram юмориста.
"Главное пожелание - чтобы воцарился мир на земле!" - сказала Пугачева. Она задула свечи на праздничном торте, а потом - плюнула, чем очень рассмешила детей. После этого Гарри и Лиза прочитали певице стихотворения. Девочка также подарила артистке собственный рисунок.
После этого семья прошла к праздничному столу и продолжила отмечать юбилей артистки.
Алла Пугачева - советская и российская эстрадная певица, композитор, продюсер, актриса. В 1991 году была удостоена звания народной артистки СССР. В 1995 году стала лауреатом Государственной премии России. Является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени.
В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность. Однако она часто принимает участие в сборных концертах и телепередачах, а также регулярно выпускает новые песни.
Сейчас Примадонна замужем за юмористом и телеведущим Максимом Галкиным. У них двое детей - двойняшки Гарри и Лиза. От предыдущего брака у артистки есть дочь Кристина Орбакайте, которая пошла по стопам матери и стала певицей.
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