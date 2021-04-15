https://news.day.az/showbiz/1334360.html Брэд Питт в инвалидном кресле встревожил поклонников - ВИДЕО
Брэд Питт в инвалидном кресле встревожил поклонников - ВИДЕО
Брэд Питт перепугал своих поклонников, когда появился перед камерами в инвалидном кресле.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, причем передвигался он не сам, его катили помощники. Это стало поводом для сомнений: а все ли в порядке со здоровьем голливудской звезды?
Оказалось, он просто был на приеме у стоматолога. А в американских клиниках пациента, вне зависимости от его состояния, довозят до выхода именно в инвалидной коляске.
Потому что если кто-то пострадает на территории лечебного заведения, придется компенсировать ущерб.
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