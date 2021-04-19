Муж Розы Зергерли изменил ей с сестрой ее подруги

Певица Роза Зергерли объявила о разводе со вторым мужем.

По словам артистки, ставшей гостьей рубрики "33 вопроса" программы ATV maqazin, многолетний брак распался из-за измены, сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

"У главы моей прекрасной семьи, как оказалось, четыре года была другая женщина, от которой у него есть ребенок. Она - сестра моей подруги. Хотя у меня не было детей от второго брака, я усыновила двоих. Но и они не смогли связать нас. Развод произошел год назад",- рассказала певица.

Отметим, что у Р.Зергерли есть дочь от первого брака по имени Бяновша. Выйдя замуж во второй раз, она усыновила двух мальчиков - Джорджа и Жерара.