Известный турецкий певец попал в реанимацию

Известный турецкий певец Хакан Алтун госпитализирован.

Его состояние ухудшилось перед съемками телешоу, сообщает Day.Az со ссылкой на DHA.

Х.Алтун пробудет в реанимации в течение пяти дней, его будет наблюдать врач, который в 2007 году провел ему операцию на головном мозге.