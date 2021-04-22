https://news.day.az/showbiz/1336167.html Известный турецкий певец попал в реанимацию
Известный турецкий певец попал в реанимацию
Известный турецкий певец Хакан Алтун госпитализирован.
Его состояние ухудшилось перед съемками телешоу, сообщает Day.Az со ссылкой на DHA.
Х.Алтун пробудет в реанимации в течение пяти дней, его будет наблюдать врач, который в 2007 году провел ему операцию на головном мозге.
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