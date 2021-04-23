Рассел Кроу сыграет Зевса в новом "Торе"

Популярный актер Рассел Кроу подтвердил, что сыграет Зевса в грядущем блокбастере "Тор: Любовь и гром", сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Сенсацией артист поделился во время интервью на шоу JOY Breakfast. По словам Кроу, ему остался один день съемок.

"А теперь я сяду на велосипед, поеду в студии Disney-Fox... и примерно в 09:15 я буду Зевсом в "Торе 4". Это мой последний день в жизни Зевса", - рассказал Рассел.

Фильм "Тор: Любовь и гром", который входит во вселенную Marvel, снимается в Сиднее. Помимо Кроу, в картине также появятся персонажи актеров Мэтта Дэймона, Сэма Нила и Мелиссы Маккарти. Премьера ленты запланирована на 5 мая 2022 года.