Объявлены лауреаты Оскар - 2021

Церемония вручения кинопремии "Оскар" из-за пандемии впервые прошла в обновленном формате на нескольких площадках, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Картина "Земля кочевников" удостоилась премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Ее режиссер Хлоя Чжао получила награду за лучшую режиссерскую работу.

Фильм "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman) режиссера Эмиральд Феннел получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. В номинации за лучший адаптированный сценарий победил фильм "Отец" (The Father) Флориана Зеллера.

Фильм "Манк" (Mank) Дэвида Финчера был удостоен "Оскара" за лучшую операторскую ​​​​работу и за работу художника-постановщика.

Датскую ленту "Еще по одной" (Druk) Томаса Винтенберга признали лучшим иностранным художественным фильмом.

Лучшим актером второго плана стал Дэниэл Калуя, сыгравший в фильме "Иуда и черный мессия". Композицию Fight for you из этого фильма признали лучшей оригинальной песней.

"Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" получила южнокорейская исполнительница Юн Ё Джон за роль в фильме "Минари" (Minari).

Лента "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom) Джорджа Вольфа удостоена наград за лучший грим и прически, а также за лучшие костюмы. Награду за лучшие визуальные эффекты получил "Довод" Кристофера Нолана.

В категории "Лучший анимационный фильм" победил мультфильм "Душа" Питера Доктера и Кемпа Паэурса, он также получил золотую статуэтку за лучшее музыкальное сопровождение.

Картина "Два далеких незнакомца" (Two Distant Strangers) победила в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм".

Лента "Мой учитель-осьминог" удостоена премии как лучший документальный полнометражный фильм.