Рейтинг "Оскара" рухнул до рекордно низкого уровня

Рейтинг просмотров церемонии вручения премии "Оскар" достиг рекордно низкого уровня. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Deadline.

Так, согласно данным компаний Nielsen Live + Same Day, трансляцию мероприятия посмотрели примерно 9,85 млн зрителей, эти показатели ниже прошлогодних более чем в два раза. В 2020 году "Оскар" посмотрели 23,6 млн человек.

При этом среди ключевой части аудитории (18-49 лет) это падение составляет 64,2%.

Отмечается, что рейтинг Nielsen охватывает телевизионную аудиторию и не включает в себя данные со стриминговых сервисов, где также транслировалось шоу.

По информации издания, причинами низких рейтингов церемонии стала пандемия коронавируса, скромная линейка фильмов, всеобщее падение интереса к премиям вообще и к "Оскару" в частности. Кроме того, на рейтинг могло повлиять то, что среди номинантов в 2021 году были в основном фестивальные картины и отсутствовали экшен-фильмы.