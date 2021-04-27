16-летняя дочь Моники Белуччи поделилась фото в откровенном наряде

Дочь супермодели Моники Белуччи и актера Венсана Касселя поделилась фото в откровенном наряде и удивила поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На снимке 16-летняя Дева Кассель на бежевом фоне в черных джинсах с высокой талией и расстегнутой рубашке на голое тело. Волосы модели распущены, а на лицо нанесен нюдовый макияж. "Привет", - подписала она пост, который набрал 46 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. "Дева, ты красотка! Нам нужно больше твоих фото", "Ты очаровательна", "Сногсшибательна", "Очень горячо", "Совершенство", "Вся в маму", - восхищались они.