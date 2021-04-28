Мерьем Узерли захотела сниматься в российском кино

Турецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность благодаря сериалу "Великолепный век", хочет сниматься в российском кино.

Об этом она рассказала в интервью Анадолу, передает Day.Az. Артистка отметила, что следит за российским кинематографом и с особым уважением относится к Ренате Литвиновой.

"Конечно, я хочу участвовать в российских кинопроектах. В конце концов, как актриса я смотрю на это не только в масштабе страны", - сказала Узерли. И добавила, что если из России ей поступит предложение, то она его рассмотрит.

Также Узерли рассказала, что в прошлом году сделала ДНК-тест, и выяснилось, что она на 6-8% является русской. Это необычно, учитывая то, что ее отцом является турок, а матерью - немка. Но национальность для Узерли не важна, себя и всех окружающих она считает гражданами мира.

Узерли может писать и читать на русском языке, так как брала уроки русского, когда училась в школе. Но из-за отсутствия практики она многое забыла. "Мои русские друзья иногда напоминают мне русские слова. Думаю, за два-три месяца я бы вспомнила русский язык", - добавила Узерли.

Артистка приняла участие в Московском международном кинофестивале и прошлась по красной дорожке. Она рада визиту в Россию и отмечает, что здесь ее приняли очень тепло. "Я увидела здесь, что моя прошлая работа согревает сердца людей и приносит им счастье", - говорит звезда турецкого кино.