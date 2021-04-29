https://news.day.az/showbiz/1338278.html Киану Ривз прибыл на съемки «Джона Уика 4» - ФОТО
Киану Ривз прибыл на съемки «Джона Уика 4» - ФОТО
Киану Ривз готовится принять участие в работе над новой, четвертой частью франшизы "Джон Уик": актера заметили в Берлине, где в ближайшее время стартуют съемки боевика, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Напомним, что четвертый и пятый фильмы о неприкаянном бывшем киллере Джоне Уике были анонсированы в августе 2020 года. Также сообщалось, что обе части киносерии выйдут подряд в мае 2022 года.
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