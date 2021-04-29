https://news.day.az/showbiz/1338457.html Джимми Киммел хочет выплатить компенсацию девушке, "пострадавшей" от Гусейнбалы Мираламова - ВИДЕО
Джимми Киммел хочет выплатить компенсацию девушке, "пострадавшей" от Гусейнбалы Мираламова - ВИДЕО
Видео о неэтичном поведении бывшего депутата Гусейнбалы Мираламова по отношению к своему сотруднику показал в своей программе американский шоумен Джимми Киммел, передает Day.Az.
На кадрах лицо девушки не было скрыто. В связи с этим азербайджанская молодежь связалась с командой Джимми Киммела, и назвала его поведение неправильным.
Сотрудники программы признали свою ошибку, удалили видео со своих каналов и заявили, что хотят выплатить компенсацию женщине за то, что не скрыли ее лицо в ролике, а значит, за нанесенный ей моральный ущерб.
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