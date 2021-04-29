Энтони Хопкинс станцевал после получения "Оскара"

Актер Энтони Хопкинс, недавно получивший "Оскар", показал, как он относится к этому событию.

Помимо блестящих ролей в кино, 83-летний артист еще и завоевал все социальные сети своими вирусными роликами. Он то разыгрывает приступы психических заболеваний, то просто творит что-то необъяснимое, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Но в этот раз после церемонии вручения "Оскара" все предельно ясно.

Напомним, Энтони Хопкинс стал самым пожилым обладателем "Оскара". Он удостоился награды в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Отец". В этой категории на "Оскар" также претендовали Гари Олдман ("Манк"), Риз Ахмед ("Звук металла"), Стивен Eн ("Минари") и Чедвик Боузман, номинированный посмертно за фильм "Ма Рейни: мать блюза".