Холли Берри дебютировала на «Оскаре» с новой дерзкой стрижкой

Хэлли Берри не боится экспериментировать с собственным образом. За годы карьеры актриса перепробовала разные прически и стили в одежде - и чаще всего выглядела безупречно. В очередной раз она решила рискнуть перед красной ковровой дорожкой "Оскара" - первой в этом году, прошедшей в полноценном физическом формате, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Удивить поклонников звезда решила новой стрижкой - теперь она носит графичное каре-боб с "рваной" челкой. Помимо этого, она выбрала красивое платье-бюстье Dolce&Gabbana модного лавандового оттенка с эффектом деграде и сложной драпировкой. Оно идеально подчеркивало знаменитую атлетичную фигуру знаменитости, которой она уделяет так много сил и времени (она даже поделилась с поклонниками серией собственных тренировок). Открытый верх акцентирует внимание на изящных плечах и ключицах, а струящаяся юбка добавляет образу женственности. Но и это еще не все новости: актриса наконец появилась на публике со своим бойфрендом, музыкантом Ван Хантом. О своих отношениях с ним она рассказала еще в сентябре, а вот первый совместный выход случился только сейчас.