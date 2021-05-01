Пьяную американскую телеведущую нашли спящей за рулем машины

Американскую ведущую утренних новостей Февен Кифлегиоргис обнаружили в крайне неприглядном виде - девушка спала голой за рулем собственного автомобиля, от нее исходил сильнейший запах алкоголя, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Телеведущая заявила сотрудникам полиции, что совершенно не понимает, как оказалась за рулем и почему на ней нет одежды. От прохождения теста на алкоголь девушка отказалась, но полицейским он и не был нужен - столь сильным был дух спиртного.

Примечательно, что утреннюю телеведущую застали в таком виде именно утром, около 7:50 по местному времени.

Прежде чем в Cети был опубликован отчет полиции, Февен Кифлегиоргис успела сама признаться в правонарушении, чем, вероятно, слегка смягчила эффект от публикации.

От полиции же девушка отделалась относительно легко - штрафом в размере тысячи долларов.