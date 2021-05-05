Бритни Спирс высказалась о документалках про себя

Весь мир наблюдает за тем, как Бритни Спирс продолжает бороться за собственную финансовую и личную независимость - певица по-прежнему находится под опекой отца Джейми. Поэтому в последнее время ей посвятили сразу два документальных фильма. В феврале The New York Times и Hulu выпустили фильм "Framing Britney Spears", который рассказывает историю ее резкого взлета и жизни в постоянном окружении папарацци и репортеров таблоидов с самого детства, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

А в начале мая BBC выпустили документалку "Битва за Бритни: фанаты, деньги и опекунство", авторы которой попытались разобраться, почему певица все еще находится под опекой.

Бритни выложила новый пост в инстаграм, где рассказала о своем отношении к этим фильмам. Поп-принцесса назвала их "лицемерными". По ее словам, ей не понравилось, что авторы решили сконцентрироваться на темных моментах ее жизни, хотя в ней хватало и более радостных событий. Также она подчеркнула, что создатели этих картин рассказывают о плохом отношении прессы к ней, но фактически продолжают делать то же самое, что и другие их коллеги. Ранее она также заявила, что после просмотра первого фильма плакала две недели, потому что вспомнила всю пережитую боль.