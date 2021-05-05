https://news.day.az/showbiz/1340234.html Ольгу Бузову экстренно прооперировали
Ольгу Бузову экстренно прооперировали
Ведущую и певицу Ольгу Бузову экстренно прооперировали в Москве под общим наркозом.
Об этом в среду, 5 мая, сообщает "СтарХит", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В настоящее время знаменитость все еще находится на операционном столе, однако подробности о ее состоянии не сообщаются.
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