Гвинет Пэлтроу каждый день пила виски на карантине

Американская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что каждый день пила виски во время карантина. Интервью с ней было опубликовано на сайте подкаста Smartless, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я выпивала семь дней в неделю, варила макароны и ела хлеб. Я абсолютно сошла с рельсов", - заявила знаменитость.

Она отметила, что даже придумала коктейль Buster Paltrow, названный в честь ее деда, который очень любил виски сауэр. Пэлтроу готовила свою версию напитка, в которую добавляла виски из киноа, лимонный сок и кленовый сироп.

По словам 48-летней актрисы, она не напивалась до беспамятства, но каждый день делала себе минимум два коктейля. Кроме того, после спиртного ее тянуло на сигареты.