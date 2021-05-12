Дуа Липа получила премию BRIT Awards как лучшая исполнительница Великобритании

Поп-певица Дуа Липа во второй раз удостоилась музыкальной премии BRIT Awards в номинации "Лучшая британская сольная исполнительница". Об этом объявлено со сцены лондонского стадиона O2 Arena, передает Day.Az.

Конкурентами Дуа Липы были Арло Паркс, которой досталась награда в категории "Прорыв года", Celeste (настоящее имя - Селесте Уэйт), Джесси Уэр и Лианн Ла Хавас. Ранее 25-летняя певица косовского происхождения трижды становилась лауреатом премии BRIT Awards, в том числе один раз как лучшая исполнительница Великобритании в 2017 году.

Кроме того, ее альбом Future Nostalgia во вторник был признан лучшей британской пластинкой.

41-я церемония вручения наград BRIT Awards стала одним из первых массовых мероприятий в Великобритании с начала года. Внутрь стадиона O2 Arena на юго-востоке Лондона, вмещающего 20 тыс. зрителей, были допущены 4 тыс. человек, анализы которых на коронавирус дали отрицательный результат.