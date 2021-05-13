https://news.day.az/showbiz/1342330.html Вторая репетиция Самиры Эфенди на сцене конкурса «Евровидение-2021» - ВИДЕО
Вторая репетиция Самиры Эфенди на сцене конкурса «Евровидение-2021» - ВИДЕО
Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" Самира Эфенди провела в Роттердаме вторую репетицию, передает Day.Az.
На сцене Rotterdam Ahoy состоялась очередная репетиция С.Эфенди, которая представила на конкурсной сцене свой номер на ставшую одним из хитов "Евровидения-2021" песню "Mata Hari", клип на которую набрал более 4,6 млн просмотров в YouTube.
Сценический образ исполнительницы и танцовщиц создал основатель и креативный дизайнер всемирно известного модного бренда Afffair Руфат Исмаил, за макияж и прическу отвечает топовый азербайджанский стилист Анар Агакишиев.
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