Вторая репетиция Самиры Эфенди на сцене конкурса «Евровидение-2021»

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" Самира Эфенди провела в Роттердаме вторую репетицию, передает Day.Az.

На сцене Rotterdam Ahoy состоялась очередная репетиция С.Эфенди, которая представила на конкурсной сцене свой номер на ставшую одним из хитов "Евровидения-2021" песню "Mata Hari", клип на которую набрал более 4,6 млн просмотров в YouTube.

Сценический образ исполнительницы и танцовщиц создал основатель и креативный дизайнер всемирно известного модного бренда Afffair Руфат Исмаил, за макияж и прическу отвечает топовый азербайджанский стилист Анар Агакишиев.